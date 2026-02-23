FORZA ITALIA, TENTORI: “DOPO L’EMOZIONE OLIMPICA, SOSTEGNO ALLO SPORT DI BASE”

LECCO – “La giornata di chiusura delle Olimpiadi Invernali rappresenta un momento simbolico di grande rilievo, non solo sul piano sportivo ma anche sotto il profilo territoriale e identitario. L’evento ha acceso i riflettori sui nostri territori, restituendo un’immagine di efficienza organizzativa, capacità di accoglienza e qualità paesaggistica che ha contribuito a consolidare il posizionamento dell’area lecchese nel panorama internazionale”. Così Virginia Tentori, commissario cittadino di Forza Italia.

“Anche Lecco ha vissuto un passaggio carico di significato – dice ancora Tentori : il transito della Fiamma Olimpica ha rappresentato un momento di forte coesione comunitaria, capace di unire generazioni diverse attorno ai valori universali dello sport. È un’immagine che rimarrà impressa nella memoria collettiva della città, non soltanto come celebrazione, ma come testimonianza di appartenenza a un progetto più ampio. Eventi di questa portata producono effetti che vanno oltre la dimensione temporanea della manifestazione: attivano investimenti, migliorano infrastrutture, rafforzano l’attrattività e generano un rinnovato senso di orgoglio locale. Tuttavia, l’eredità più significativa resta quella immateriale: la consapevolezza che lo sport è leva di sviluppo sociale, educativo e territoriale”.

“In questo quadro, diventa imprescindibile tradurre l’entusiasmo e la visibilità di questi giorni in una strategia strutturale a sostegno dello sport di base – prosegue Tentori -. Le associazioni sportive, che quotidianamente operano in città , costituiscono un presidio educativo e sociale fondamentale. È doveroso che possano contare su impianti adeguati, sicuri e riqualificati, riconoscendo agli spazi sportivi quali il Centro sportivo del Bione il ruolo di vere e proprie infrastrutture civiche. Per bambini e giovani, lo sport rappresenta un percorso di crescita che integra la formazione scolastica: educa al rispetto delle regole, alla collaborazione, alla resilienza e alla responsabilità”.

“Se la Fiamma Olimpica ha acceso simbolicamente la nostra città, spetta ora alle istituzioni mantenere viva quella luce attraverso politiche lungimiranti, capaci di investire nello sport come strumento di coesione e sviluppo sostenibile del territorio – aggiunge Tentori -. Tra gli elementi di maggiore orgoglio per il nostro territorio vi è la presenza di atleti che hanno mosso i primi passi nelle realtà sportive lecchesi, tra cui tre sportivi transitati nello Sci Club Lecco ASD, testimonianza concreta della qualità del lavoro svolto dalle associazioni locali”.

“È la dimostrazione che investire nello sport di base significa costruire percorsi solidi, capaci di accompagnare i giovani fino ai massimi livelli agonistici. Ci batteremo, come forza politica, affinché l’entusiasmo generato dalle Olimpiadi e l’orgoglio per i risultati raggiunti possano tradursi in un impegno costante e condiviso: continuare a sostenere le società sportive, riqualificare l’impianto sportivo del Bione e sostenere l’ attività dei Circoli sportivi presenti in città per le diverse discipline affinché anche in futuro Lecco possa formare talenti e, soprattutto, cittadini consapevoli dei valori che lo sport sa trasmettere”, conclude Virginia Tentori.