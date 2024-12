FORZA ITALIA. UNA CENA DI NATALE APERTA A TUTTI I SIMPATIZZANTI

LECCO – “Auguri di Natale” è la serata firmata Forza Italia Lecco per aprire il periodo natalizio, che si terrà mercoledì 11 dicembre dalle 19 al ristorante Griso di Malgrate ed è grande la gioia del segretario provinciale di Forza Italia, Roberto Gagliardi, nel proporre questo piacevole incontro a tema natalizio dedicato a tutti coloro che vogliono liberamente parteciparvi.

“Quest’anno abbiamo pensato di estendere l’invito per gli auguri natalizi non solo ai membri del partito ma anche ai simpatizzanti e a tutti coloro che hanno il piacere, e la curiosità, di conoscerci di persona e per ospitarli al meglio abbiamo scelto una location molto nota ai lecchesi: il Griso. La sua posizione centrale, la garanzia del buon cibo e dell’ottimo servizio ci hanno spinti verso questa scelta. Non sarà però la solita cena: antipasti e dolci, infatti, verranno proposti su delle isole a buffet. Il risotto caldo verrà, invece, servito al tavolo.

Abbiamo concordato con la direzione una cifra contenuta (25 euro a persona) perché vogliamo trasmettere apertura. Siamo tutti consapevoli che per le famiglie italiane è spesso difficile potersi regalare una cena fuori, specie se in una location rinomata come quella del Griso. Forza Italia Lecco ha quindi deciso di fare del suo meglio per dare la possibilità a tutti di gustarsi un momento di gioia, allegria e buona compagnia. Vogliamo pertanto ringraziare la proprietà della struttura, Martina Longhi, giovanissima imprenditrice, per la sua disponibilità e per la creatività nell’individuare un menù ad hoc per la serata”.

L’incontro avrà comunque anche un significativo risvolto di partito perché ai partecipanti sarà proposta l’occasione per un confronto politico in vista degli appuntamenti legati alle scadenze elettorali che vedranno impegnati iscritti e militanti nell’organizzare le campagne elettorali in vari punti del territorio nazionale e provinciale, ove Forza Italia si adopererà per preparare al meglio anche le ormai vicine elezioni amministrative che vedranno i cittadini lecchesi chiamati all’attesissimo rinnovo del consiglio comunale di Lecco che dovrà ridare al capoluogo un meritato governo di centrodestra.

L’evento si svolgerà mercoledì 11 dicembre, dalle ore 19 al ristorante Griso di Malgrate. Forza Italia Lecco invita tutti a seguire le proprie pagine social, dove verranno indicati tutti i dettagli dell’evento.