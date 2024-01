FORZA ITALIA VS LEGA A LECCO: “SUCCUBE E VITTIMA DI ANSIA DA PRESTAZIONE”

Entrando fin da subito “in medias res” e senza dribblare l’argomento, quello che è stato scritto ieri dalla Lega sul settimanale locale, lo ritengo davvero di basso livello e non soltanto dal punto di vista politico: con motivazioni pretestuose e altrettanto poco rispettose dei corretti rapporti che devono esistere fra gli alleati di Centrodestra si è tentato, infatti, di denigrare maldestramente e senza motivo alcuno il contributo invece determinante per la causa comune, di Forza Italia e Fratelli d’Italia in provincia di Lecco. Quel che non si comprende è il motivo scatenante di questo goffo tentativo di legittimarsi da primattore, quando sappiamo tutti che così non è, ormai da tempo. Qualcuno sembra volersi dimenticare che i risultati elettorali sul campo raccontano un’altra verità e a ribaltarla non bastano le chiacchiere su qualche giornale che certamente non è letto dalle migliaia di cittadini che, oggigiorno, e quotidianamente affidano ai preziosissimi giornali online la loro puntuale esigenza di informazione, anche politica. Così va il mondo!

Per farla breve, si rispediscono al mittente gli apprezzamenti di cui sopra che di solito si riservano ai più acerrimi avversari e non si rivolgono di certo ad alleati di cui si ha necessità e bisogno per centrare i comuni obiettivi politici che ci attendono a primavera inoltrata ma anche più in là: non vogliamo cascare nel tranello, fin troppo evidente, di replicarvi per le rime anche se per davvero non sarebbe un’impresa sovraumana rintuzzare punto per punto le argomentazioni di una Lega che vorrebbe sempre e comunque accaparrarsi le candidature di vertice, indipendentemente abbia nel carniere del consenso elettorale un abbondante 30% piuttosto che essere, come accade ai giorni nostri, assai lontana dal cosiddetto risultato a due cifre. Se ne faccia una ragione!

In più. Ritengo gravemente irrispettosi anche per gli elettori di casa nostra gli sgradevoli riferimenti ai “capelli bianchi” di chi partecipa agli incontri dei Seniores di Forza Italia: deprecabili di per se stessi questi commenti ma spiacevoli anche in considerazione del fatto che l’elettorato non deve mai essere distinto per età o peggio per generazioni.

Bisogna cercare in tutti i modi di far ritrovare quell’interesse e di portare la Politica Giovanile dove merita. Io ho avuto la fortuna di crescere a pane e omelie prima e a pane politica dopo , una Politica fatta di ascolto e d interesse accompagnato a dei grandi uomini come Antonio Conrater , Enzo Patuzzi , Claudio Baruffaldi , Olivo Valsecchi , Gigi Valsecchi , Nando De Gianbattista, Gianfranco Magni, ma se non sbaglio il voto del giovane, infatti, vale esattamente come quello di un novantenne e, forse sfuggito che “gli anziani” sono molti di più e soprattutto sono quelli che vanno ancora a votare.

Dunque, le conclusioni le tiri chi a parole sembra, spocchiosamente, poter fare a meno del consenso degli elettori dai sessanta in su.

Quelli con i capelli bianchi, per l’appunto! Se così è, lo dicano chiaramente!

Ricordo le parole di Don Luigi Sturzo dove diceva ai giovani:

“Prendete in mano il Vostro destino , forgiate il vostro futuro non da soli ma con l’aiuto di chi può e vuole aiutarvi, anche con l’aiuto dei grandi maestri scomparsi, ma che vivono tra noi con il loro esempio e i loro insegnamenti“

Qui mi fermo perché Forza Italia è una forza politica moderata ed è proprio in questi casi che lo si deve dimostrare ai più riottosi e – mi consenta – anche un po’ presuntosi compagni di viaggio. A loro rispondo, infatti, con le parole che Antonio Conrater, presidente dei Seniores AZZURRI, ha pronunciato sabato scorso al congresso provinciale di Forza Italia a Lecco. Tanto vi basti, cari leghisti, almeno in futuro, a valutare meglio quanto dite e soprattutto quanto diffondete al nostro comune elettorato di Centro Destra. Dice, infatti, il saggio della Politica: “Perché fra di noi, nel Centro Destra, c’è una sola competizione che abbia senso ed è quella di trovare le persone migliori da presentare ai nostri elettori. Migliori per preparazione, migliori per autorevolezza e competenza, migliori per rigore e onestà riconosciuta. Sono convinto che questa gara in moltissimi dei comuni che andranno prossimamente a elezioni noi la sapremo vincere!” Meditate gente, meditate.

Roberto Gagliardi

Coordinatore Provinciale

Forza Italia Lecco