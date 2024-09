FOTOCLUB LECCO: DA OTTOBRE UN CORSO GRATUITO DI FOTOGRAFIA

LECCO – Partirà martedì 1 ottobre e durerà fino a martedì 19 novembre il corso gratuito di fotografia promosso dal Foto Club Lecco e diretto a fornire le nozioni di base per poter fotografare con maggiore consapevolezza, anche con il cellulare.

Una proposta diretta a tutti i nuovi e giovani soci interessati e appassionati della fotografia, un linguaggio e forma d’arte universale dove ognuno può trovare il proprio personale modo di comunicare.

I partecipanti saranno coinvolti in un avvincente percorso teorico-pratico articolato in sei lezioni a cura del Club con la collaborazione di Paolo Roncato, fotografo professionista lecchese, che si completerà con due uscite didattiche sul territorio per la realizzazione di shooting dal vivo. Non è strettamente necessario, seppur consigliato, avere una macchina fotografica digitale.

Le lezioni teorico-pratiche si terranno presso la sede del Fotoclub Lecco in via alla Chiesa 3 a Germanedo. Il FotoClub Lecco aderisce alla Fiaf – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche ed è stato insignito del prestigioso riconoscimento di “Benemerito della Fotografia Italiana”.

Si tratta di un’associazione culturale senza fine di lucro costituita nel lontano 1971 da alcuni appassionati dell’arte fotografica; nel rispetto delle finalità statutarie il presidente Marco Di Prinzio, con il Consiglio Direttivo, ha promosso la realizzazione di questo corso base, per mettere a disposizione di tutti qualificate competenze e diverse esperienze, contribuendo così alla diffusione della cultura fotografica.