LECCO – Con 22 voti favorevoli (sui 22 presenti dei 25 aventi diritto), l’Assemblea Generale eletta dal XII Congresso della Funzione Pubblica CGIL di Lecco, tenutosi il 14 dicembre 2022, ha riconfermato Catello Tramparulo come Segretario generale.

“L’esperienza della pandemia ha messo in evidenza l’importanza e il ruolo de servizi pubblici: è necessario un piano straordinario per l’occupazione che metta al centro il valore del lavoro pubblico, solo così sarà possibile cogliere le opportunità contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ridisegnando un sistema di welfare pubblico, universale e solidaristico” afferma Tramparulo, classe 1974, per la seconda volta alla guida della categoria.

In vista dello sciopero generale di venerdì 16 dicembre, Tramparulo dichiara: “Nella Legge di Bilancio non troviamo nessuna risposta concreta alle proposte avanzate delle organizzazioni sindacali, anzi, ancora una volta ad essere penalizzati sono lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati. Lo sciopero rappresenta una risposta importante verso il Paese”.