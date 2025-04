FRANA A ROSSINO, CHIUSA VIA GRIGNE: SI CERCANO LE CAUSE

CALOLZIOCORTE – Nella mattinata di ieri in via Grigne, nella frazione collinare di Rossino, si è verificato uno smottamento: una porzione di terreno di circa 5 metri si è spostata verso valle, mettendo in pericolo la stabilità della strada soprastante.

Le cause sono ancora al vaglio dei tecnici: al momento si ipotizzano infiltrazioni d’acqua ed è stata avvisata la società Lario Reti, che provvederà ad effettuare i dovuti sopralluoghi. Nel frattempo, la strada è stata chiusa al transito delle auto, portando dunque disagi per le cinque famiglie che ci vivono.

La frazione di Rossino non è nuova a smottamenti del genere: solo qualche mese fa c’era stata una frana nella zona delle Foppette, che aveva causato disagi agli abitanti della località collinare del comune.

“Sono appena stati fatti in questi giorni, dopo due anni di attesa, i lavori di ripristino della frana caduta in via Favirano – commenta il capogruppo di Cambia Calolzio Diego Colosimo – e ora si è verificata un’altra frana in via Grigne a Rossino.

Dopo gli smottamenti intervenuti già altre volte in questa precisa porzione di territorio, puntualmente segnalati al Comune che ha pur fatto alcune manutenzioni, oggi, purtroppo è intervenuta una frana, causando la chiusura della strada”.

“Speriamo che l’amministrazione comunale si faccia seriamente e velocemente carico di questo nuovo dissesto e non faccia soffrire, anche in questo caso, i cittadini loro malgrado coinvolti”, conclude Colosimo.