LECCO – Dopo la frana in zona Versasio in prossimità della Lecco-Ballabio e dopo quella precedente del 9 dicembre , l’area è interessata da massicci interventi tecnici destinati a mettere in sicurezza la Statale 36, con posa di reti paramassi e la creazione di uno scavo a vallo per proteggere la carreggiata da ulteriori frane.

Il secondo intervento verrà realizzato del tutto solamente a primavera inoltrata. Sulla questione interviene il Codacons che si interroga riguardo la sicurezza degli automobilisti che percorreranno la tratta nei mesi a venire. E annuncia un esposto alla Procura della Repubblica.

“Si è sfiorata un’altra tragedia – ha detto il presidente dell’associazione Codacons, Marco Donzelli -. È un vero miracolo che gli automobilisti che stavano transitando su quella strada in quel momento non siano stati travolti dalla frana. Sono gravissimi i rischi che corre la collettività in casi del genere. Da anni l’Associazione richiede la messa in opera di interventi preventivi nei punti con alta probabilità di crollo proprio per evitare che la collettività corra simili rischi in tutta la provincia lecchese. Pertanto, al fine di vincere la passività delle istituzioni, il Codacons presenterà nuovamente un esposto alla Procura della Repubblica per accertare l’idoneità del piano di riapertura della Statale 36 e degli interventi di manutenzione previsti”.