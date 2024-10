FRANA AL SAN MARTINO. CHIUSI SENTIERI, FALESIE E VALLO PARAMASSI

LECCO – Divieto di transito sul vallo paramassi del monte San Martino nel tratto compreso tra le località Rancio (in corrispondenza del civico 15 di via Paradiso) e Caviate, compreso l’accesso da via Montebello e via Corno Medale, sul sentiero dei Pizzetti (553), sui sentieri di avvicinamento a tutte le falesie della zona e di avvicinamento (e attraversamento) al vallo paramassi.

Il provvedimento si è reso necessario a fronte della caduta massi al versante del monte San Martino sopra la località Caviate occorsa nella giornata di ieri, domenica 13 ottobre, e il sopralluogo tempestivamente eseguito dal geologo incaricato dal Comune di Lecco per le verifiche urgenti in tema di rischio idrogeologico.