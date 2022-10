BALLABIO – Si fa sempre più seria la situazione della zona di via Valderia sottostante il contrafforte del monte Due Mani da cui mercoledì in tarda serata è avvenuto il distacco di una decina di grossi macigni, terminati a ridosso delle abitazioni. Di oggi la decisione di evacuare anche un altro stabile: si tratta di un condominio, sei le famiglie residenti, solo alcuni troveranno alloggio da parenti mentre per quattro nuclei ci sarà la necessità di sistemazione in una struttura alberghiera. Il Comune sta lavorando in queste ore per collocare una decina dei 15 sfollati del solo edificio in questione. Sale quindi a 19 il totale degli evacuati…