LECCO – Proseguiti sabato, presieduti dal prefetto Sergio Pomponio, gli incontri finalizzati al congiunto esame delle criticità sulla linea ferroviaria interrotta, nel tratto Lierna-Bellano, a causa dell’imponente frana occorsa nella mattinata di ieri in località Fiumelatte.

È stato evidenziato, innanzitutto, che la grave emergenza di venerdì è stata gestita, in sinergia tra tutte le componenti interessate, in modo da smaltire velocemente congestionamenti problematici presso le stazioni ferroviarie ed evitare qualsiasi criticità, in termini di sicurezza, per gli utenti del servizio. Si è pertanto ritenuto che l’attuato dispositivo di bus sostitutivi attuato sabato possa essere utilmente reiterato per la giornata di domenica 21 maggio.