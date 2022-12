FRANA, LA PREFETTURA DISPONE IL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA “VECCHIA”

LECCO – In relazione alla caduta improvvisa di materiale roccioso con massi di enormi dimensioni, che hanno ostruito l’imbocco della Galleria Giulia sulla Strada statale 36 RAC Lecco-Ballabio-Valsassina, coinvolgendo un’autovettura, è stato immediatamente convocato, presso la Prefettura, il C.C.S. per il coordinamento delle attività di soccorso e per la gestione della viabilità.

Gli occupanti del veicolo, immediatamente soccorsi dai Vigili del Fuoco e da Areu118, hanno riportato ferite giudicate lievi.

Le gallerie della RAC sono state completamente liberate dai veicoli presenti al momento dell’evento franoso e sul posto è intervenuto personale dell’A.N.A.S., unitamente ad un geologo, con il supporto tecnico di un altro geologo inviato dalla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile della Regione Lombardia. Nella giornata di domani potrà essere anche effettuata un’ispezione aerea con l’ausilio di un elicottero messo a disposizione dalla cennata Direzione Regionale.

Tenuto conto che le condizioni della viabilità generale si prospettano difficoltose, nel corso del C.C.S., si è deciso, al momento, di adottare per i veicoli pesanti diretti o provenienti dalla Valsassina, il senso unico alternato sulla SP62 nel tratto compreso tra Lecco e Ballabio, al fine di evitare che, incrociandosi sui tornanti della vecchia strada provinciale, blocchino la circolazione. Per tutte le altre categorie di utenti, provenienti da Sud, si consiglia di raggiungere la Valsassina percorrendo la SS 36 fino all’uscita di Bellano, per poi proseguire, secondo le indicazioni lungo la SS 754. Analogamente per gli utenti che si muovono dalla Valsassina, si consiglia di raggiungere Lecco o l’area metropolitana di Milano utilizzando la SS 754.

Pertanto, è stato disposto, fino a nuovo ordine, per i mezzi pesanti diretti in Valsassina l’uscita obbligatoria a Lecco centro, mentre per gli altri veicoli, che percorrono la SS 36, è stata disposta l’uscita di Bellano.