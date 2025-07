FRANA NELL’EX CAVA ALPETTO A CESANA BRIANZA, SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

CESANA BRIANZA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Cesana Brianza per una frana in corso nell’area dell’ex cava Alpetto, con l’obiettivo di mettere in sicurezza l’area e garantire la sicurezza della popolazione.

L’intervento è stato condotto con l’impiego della prima partenza a bordo di un APS da Lecco e con la presenza del funzionario dei Vigili del Fuoco.

Al momento, non risultano persone coinvolte nell’evento e non ci sono pericoli per la popolazione.

Nel pomeriggio, è previsto un sorvolo dell’elicottero “Drago” per valutare la situazione dall’alto e acquisire ulteriori informazioni sulla stabilità del terreno.

Sul posto sono presenti la sindaca Luisa Airoldi e un geologo, che stanno collaborando con i Vigili del Fuoco per monitorare la situazione e garantire la sicurezza della zona.

I Vigili del Fuoco stanno lavorando con la massima attenzione e professionalità per garantire la sicurezza e il controllo della situazione.