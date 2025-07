FRANA SUL SENTIERO 5 DEL RESEGONE: INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO

LECCO – Oggi, mercoledì 30 luglio, alle 10.30 circa, squadre SAF dei Vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo alle pendici del Monte Resegone sul sentiero numero 5, a seguito di segnalazione del CAI per un movimento franoso.

Salendo da Lecco, a quota 1300 metri circa, nel tratto di sentiero tra la località “Piano della Bedoletta” e località “Passo del Fo’“, dopo l’intersezione con il “Canale Comera“, il tracciato è stato interessato da un crollo di porzione della parete rocciosa sovrastante e la discesa dei detriti ha causato anche lo strappo delle catene di sicurezza posizionate sul percorso.

Il tracciato risulta adesso pericoloso al transito anche per rischio di proiezione di ulteriori detriti sugli escursionisti, oltre al fatto che sono venute meno le catene di sicurezza e il sentiero è stato seppellito sotto il distacco roccioso.

Nell’immediato, I Vigili del fuoco hanno provveduto a posizionare del nastro segnaletico sui due lati della frana, per segnalare il pericolo e impedire, per quanto possibile, l’accesso all’area pericolosa. Necessitano ora nell’immediato futuro, interventi di ripristino e messa in sicurezza del sentiero per eliminare i pericoli segnalati.