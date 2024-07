BALLABIO – Al fine di regolamentare la movimentazione dei mezzi impiegati nell’esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza del tunnel Lecco-Ballabio, Anas ha predisposto un’apposita Ordinanza che prevede l’installazione di un semaforo in prossimità dell’area di cantiere, coadiuvato da movieri, per consentire l’attraversamento della carreggiata stradale.