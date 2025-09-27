BALLABIO – Questa mattina si è verificata una frana sulla strada provinciale SP63 tra Ballabio e Morterone, nel territorio del Comune di Lecco.
Sul posto è presente il sindaco di Ballabio, Giovanni Bruno Bussola, che conferma la caduta di massi e la conseguente chiusura totale dell’arteria viaria.
Attualmente stanno operando sul luogo i Vigili del Fuoco, mentre la riapertura verrà valutata dopo un…
FRANA TRA BALLABIO E MORTERONE: STRADA CHIUSA, INTERVENTO IN CORSO
