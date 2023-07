LECCO – Mercoledì 28 giugno i soci del Rotary Club Lecco si sono riuniti per assistere alla cerimonia del passaggio del collare presidenziale da Andrea Ascani Orsini al neopresidente Francesco Locatelli.

La serata è stata aperta dal presidente uscente, il quale ha ringraziato i numerosi partecipanti alla serata e gli ospiti, tra i quali Maria Grazia Nasazzi, presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese. Il Rotary Club Lecco e la Fondazione Comunitaria del Lecchese hanno cooperato su molti progetti comuni, ad esempio il progetto Lecco Ospita Ucraina che permette di accogliere le famiglie ucraine in fuga dalla guerra. Dopo i ringraziamenti, sono state donate due Paul Harris, la più alta onorificenza del Rotary Club Lecco, al prefetto del Rotary Club Lecco Stefano Cota e al socio Mario Goretti, per il loro particolare impegno a sostegno delle iniziative sociali del club.

Andrea Ascani Orsini ha successivamente riassunto alcuni dei numerosi service realizzati dal Club nel corso dell’anno rotariano:

– Il progetto RES: un workshop internazionale che permette a 30 ragazzi (10 italiani, 10 francesi e 10 tedeschi) al primo o secondo anno di università di confrontarsi su tematiche inerenti l’Unione Europea e la pace.

– Lo scambio giovani – Rotary Youth Exchange: si tratta di scambi culturali, della durata di un anno nel caso degli scambi “lunghi” o di qualche settimana nel caso degli scambi “brevi”.

Durante gli scambi lunghi gli studenti italiani del quarto anno di scuola superiore, sponsorizzati dal Club Rotary, vengono accolti da famiglie straniere e frequentano l’anno scolastico in una scuola all’estero, mentre i ragazzi stranieri vengono accolti da famiglie italiane e frequentano l’anno scolastico in Italia.

– Il Premio Gavioli: Il Premio Gavioli è il concorso organizzato dal Rotary International (distretto 2042) in collaborazione con NABA – Accademia del Cinema di Milano e aperto agli studenti delle scuole secondarie superiori. Quest’anno hanno partecipato al concorso gli alunni della 4° PCS dell’Istituto Bertacchi, i quali hanno potuto seguire un corso di cinematografia e realizzare un cortometraggio di 5 minuti.

– Il progetto POLIS – città sostenibile che ha coinvolto gli alunni delle classi quinte provenienti dal Collegio A. Volta di Lecco, dalla scuola E. Toti di Maggianico e G. Marconi di Pescate. Un’iniziativa di divulgazione della cultura tecnico-scientifica, che mira ad avvicinare i bambini al mondo della scienza e della tecnologia, accrescere in loro un senso di “cittadinanza responsabile” e stimolare lo sviluppo di competenze comunicative nel rapporto con gli adulti.

– Supporto al Camp dell’amicizia che vede coinvolti in prima persona i ragazzi del Rotaract (Il Rotaract è un’associazione del Rotary presente in tutto il mondo che coinvolge giovani dai 18 ai 30 anni) che per una settimana accolgono sul lago ragazzi disabili e i loro accompagnatori.

– Supporto al Sail Camp del Rotaract: i Camp sono programmi culturali, sportivi e sociali per consentire ai ragazzi stranieri di venire a contatto con la cultura italiana, di conoscere il nostro territorio e imparare nuove attività sportive come andare in barca a vela.

– Il Progetto “Lecco e il suo territorio: uno sguardo al futuro: iniziativa nata per sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni sul futuro di Lecco e del suo territorio attraverso una serie di incontri aperti a tutti.

Quest’anno la cittadinanza, la classe dirigente, le imprese ma soprattutto i giovani hanno avuto la possibilità di riflettere sulle sfide e le opportunità portate dalla crisi energetica.

– Supporto al progetto nazionale “il Rotary Nutre l’Educazione”: un’iniziativa ispirata agli obiettivi di Sostenibilità dell’Agenda ONU 2030, a sostegno del supporto ai programmi di scolarizzazione, per la realizzazione di pasti distribuiti ai bambini nelle scuole quale incentivo affinché le famiglie concedano loro di frequentarle: una soluzione in grado di garantire non solo il diritto all’istruzione, ma anche ad una crescita sana, lontano dallo sfruttamento.

Andrea Ascani Orsini, dopo aver condiviso i suoi ringraziamenti profondi ai soci e ai membri del Consiglio Direttivo Rotary per il sostegno durante la sua presidenza, ha spillato il neopresidente Francesco Locatelli, il quale ha donato una Paul Harris all’ex presidente come segno del suo costante impegno, signorilità econcretezza nel portare avanti i service della sua presidenza, anno rotariano 2022-2023.

Francesco Locatelli, ha concluso la serata ringraziando i soci dell’attestato di stima e sottolineando l’importanza che i club Rotary lavorino insieme su progetti comuni per raggiungere obiettivi sempre più importanti.