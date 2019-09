LECCO – In mattinata hanno partecipato numerosissimi alla manifestazione per il terzo sciopero globale contro i cambiamenti climatici, al termine si sono dimostrati a favore dell’ambiente non solo a parole.

Non succede spesso in occasioni come queste, ma dopo l’evento i giovani (come testimoniato dalle foto pubblicate sui social dall’assessore all’ambiente e ai trasporti Alessio Dossi) si sono muniti di scope, secchielli e sacchetti e hanno ripulito i marciapiedi e le strade dove hanno sfilato: un gesto che è stato apprezzato da tutta la cittadinanza e che testimonia concretamente il reale attaccamento alle cause sostenute.