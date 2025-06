FRODE BONUS EDILIZI. SEQUESTRATI BENI PER OLTRE 4 MILIONI A DITTE LECCHESI

LECCO – Un nuovo colpo alle frodi fiscali nel settore dell’edilizia scuote la provincia di Lecco. La Guardia di Finanza della Compagnia di Cernusco Lombardone ha eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore superiore a 4 milioni di euro nei confronti di due società locali e del loro amministratore. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Lecco su richiesta della Procura, è il risultato di un’articolata indagine che ha portato alla luce un sofisticato sistema di frode basato sull’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio.

Il meccanismo della frode

Le indagini fiscali e di polizia giudiziaria hanno ricostruito un vero e proprio “circuito fraudolento” finalizzato a creare, far circolare e monetizzare crediti d’imposta inesistenti, soprattutto in ambito edilizio ed energetico. Secondo quanto emerso, l’amministratore delle due società avrebbe:

Fatturato lavori mai eseguiti per il rifacimento della facciata di un immobile, beneficiando indebitamente del “bonus facciate” tramite sconto in fattura e successivo trasferimento del credito d’imposta ad altre aziende per compensare imposte dovute.

Inserito nelle dichiarazioni fiscali dei periodi d’imposta 2021-2022 costi fittizi derivanti da fatture di società rumene per il distacco di lavoratori in Italia, mai avvenuto.

Emetto fatture a tre condomini per interventi di adeguamento antisismico e riqualificazione energetica, presentando documentazione e asseverazioni non veritiere all’ENEA per ottenere il “Superbonus 110%”, senza che i lavori dichiarati fossero effettivamente realizzati. In due casi, i crediti così generati sono stati ceduti ad altre società.

Il sequestro e le misure adottate

Il sequestro ha riguardato disponibilità finanziarie, immobili e crediti d’imposta ancora presenti nei “cassetti fiscali” delle società coinvolte, prevenendo così la monetizzazione dei profitti illeciti. L’operazione mira a impedire il consolidamento del vantaggio economico derivante dalla presunta evasione e truffa, garantendo la tutela delle risorse pubbliche destinate al sostegno di famiglie e imprese.

Un fenomeno diffuso

Il caso lecchese si inserisce in un quadro più ampio di frodi nel comparto edile, come confermano recenti operazioni condotte anche in altre province lombarde. In particolare, la Guardia di Finanza di Lodi ha recentemente eseguito sequestri per quasi 27 milioni di euro contro imprese e persone coinvolte in analoghi sistemi di falsa fatturazione e creazione di crediti d’imposta inesistenti per lavori di ristrutturazione mai realizzati, con ramificazioni che hanno toccato anche la provincia di Lecco.

In questi casi, sono stati sequestrati immobili, terreni, conti correnti e quote societarie, a testimonianza della pervasività del fenomeno.

La tutela della legalità

Le indagini rappresentano un’ulteriore testimonianza dell’impegno della Guardia di Finanza, in sinergia con la Procura della Repubblica di Lecco, nel contrasto alle frodi fiscali e nella difesa dell’economia legale.

L’obiettivo è garantire che le ingenti risorse pubbliche stanziate per il rilancio del settore edilizio e per il sostegno all’economia non vengano sottratte illecitamente, ma destinate a chi ne ha realmente diritto.

“Si ricorda che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte a indagini sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna”.

Un segnale forte contro le frodi

L’operazione di Cernusco Lombardone si aggiunge alle numerose azioni di contrasto che, negli ultimi mesi, hanno portato alla luce sistemi fraudolenti simili in tutta la Lombardia, sottolineando la necessità di un presidio costante e di controlli sempre più stringenti nel settore dei bonus edilizi e dei crediti d’imposta.

