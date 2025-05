FRONTALE SU VIA ROMA A PESCATE, COINVOLTI QUATTRO GIOVANI

PESCATE – Grave incidente a Pescate, intorno alle 17:45 di oggi 23 maggio sulla centralissima via Roma: per cause ancora da chiarire, due auto si sono scontrate. Coinvolte nel sinistro quattro persone, un 19enne, un 22enne, un 23enne e una 37enne.

Immediati i soccorsi, chiamati ad intervenire in codice rosso, cioè con la massima gravità: allertati i carabinieri di Merate, sul posto si sono recati due ambulanze della Croce Rossa di Lecco, una dei Volontari del Soccorso di Calolzio e un’auto medica, insieme all’elisoccorso decollato da Bergamo.

I soccorritori, giunti sul posto, hanno appurato che le condizioni dei feriti erano gravi ma nessuno di loro erano in pericolo di vita: tre di loro sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, uno in codice verde.