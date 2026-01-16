FUGA DI GAS IN VIA CANTARELLI, MODIFICATA LA VIABILITÀ IN ZONA STADIO

LECCO – Questa mattina, poco prima delle 9, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha comunicato l’individuazione di una fuga di gas in via Cantarelli, nei pressi della zona stadio. L’allarme ha reso necessario l’intervento immediato delle squadre tecniche specializzate, già operative sul posto per individuare e mettere in sicurezza il punto di dispersione.

A causa dell’emergenza, la viabilità nell’area circostante allo stadio è stata temporaneamente modificata, con chiusure e deviazioni.

Le squadre di pronto intervento stanno lavorando per ripristinare le condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile.

RedCro