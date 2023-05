LECCO – Ha spintonato tre agenti della Polizia giudiziaria ed è fuggito lungo la ferrovia. È successo lunedì a Lecco: un trentenne di origini nordafricane, di ritorno in carcere dal tribunale dove era stato interrogato da un giudice, ha tentato l’evasione.

Tentato, appunto, perché nonostante si sia dato alla fuga lungo la ferrovia, nel giro di una mezz’ora le forze dell’ordine lo hanno riacciuffato e riportato nella casa circondariale di Pescrenico. Non si era allontanato se non per qualche decina di metri, tuttavia ora gli verrà contestata anche la tentata evasione.

L’uomo era in carcere da venerdì, in regime di isolamento e in attesa del trasferimento in altra struttura.