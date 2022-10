LECCO – Assegnati questa mattina da Regione Lombardia 1.440.510 euro destinati agli interventi di manutenzione e ammodernamento previsti per la funivia che da Versasio, Lecco, conduce ai Piani d’Erna.

“Le stazioni di partenza e arrivo della funivia – spiega l’assessore all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo – saranno riqualificate per dare nuovo impulso alle attività outdoor di media montagna. Ringrazio Regione Lombardia per aver valutato positivamente il nostro progetto di rigenerazione, si apre ora una fase nuova per valorizzare le attività economiche di quell’area e per rendere ulteriormente attrattiva la nostra città, rafforzando le iniziative già messe in campo con Lecco Ama la Montagna”.

Il progetto prevede una serie di interventi di manutenzione straordinaria della funivia che coinvolgeranno sia l’impianto, sia le due stazioni con l’obiettivo di alzare il livello di sicurezza dei fruitori e di aprire nuovi spazi a beneficio dei turisti e di tutti i lecchesi. Il tutto dovrà concludersi entro marzo 2025.