FUNIVIE PUBBLICHE. UN UNICO BANDO PER LECCO, COMO E VARESE

COMO – Un unico lotto modale per l’affidamento dei servizi di TPL su impianti fissi a fune, distinto da quelli relativi ai servizi automobilistici, per promuovere un sistema di mobilità sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale, anche attraverso il miglioramento della sicurezza. Sono questi i principali obiettivi dei nuovi indirizzi relativi alla procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale per quanto riguarda il trasporto a fune definiti dall’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese.

Nel bacino di competenza dell’Agenzia sono in funzione sette impianti a fune: funicolari e funivie. Due sono in provincia di Como (funicolare Como di Brunate e funivia Argegno–Pigra), tre in provincia di Lecco (funivia Malnago-Piani D’Erna, funivia Margno-Pian delle Betulle e funivia Moggio-Piani di Artavaggio) e due in provincia di Varese (funicolare Vellone-S. Maria Del Monte e funivia Ponte Di Piero–Monteviasco).