OLIVETO LARIO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti da Lecco e Valmadrera per un incidente stradale a Oliveto Lario.

Le squadre, con l’utilizzo di divaricatori e cesoie, hanno liberato il ragazzo incastrato nell’autovettura per poi consegnarlo alle cure dei sanitari; per lui il trasporto in codice rosso all’ospedale di Varese.