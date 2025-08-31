FUORIUSCITA DI REFLUI FOGNARI AL PARCO RIO TORTO, LIMITATO L’ACCESSO

MALGRATE/VALMADRERA – ATS Brianza ha comunicato che, a causa dell’ostruzione e successiva rottura di una condotta di acque nere, si è verificata una fuoriuscita di reflui fognari nell’area verde e nella stradina interna del parco Rio Torto, tra i Comuni di Malgrate e Valmadrera. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’area fitness, provocando odori sgradevoli e una compromissione igienico-sanitaria evidente.

Per motivi di sicurezza, l’accesso alle zone interessate — compresa l’area fitness — è stato temporaneamente limitato. Le autorità competenti interverranno con urgenza per effettuare le operazioni di pulizia e, se necessario, la bonifica del terreno.

RedCro