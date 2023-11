FURGONE CONTRO UN MURO, TRE FERITI. POMPIERI E AMBULANZE A CIVATE

CIVATE/SUELLO – L’allerta ai Vigili del Fuoco è scattata a mezzanotte, un furgone era finito contro un muro nella notte in località Borima – al confine tra i territori comunali di Civate e Suello.

I pompieri sono intervenuti con uomini e mezzi da Lecco e Valmadrera per mettere in sicurezza lo scenario dell’incidente. Il loro lavoro è durato circa un’ora e mezza; sul posto ambulanze e automediche per soccorrere tre persone rimaste ferite (di 33, 34 e 35 anni), tutte in codice giallo – condizioni dunque valutate come “mediamente critiche” secondo gli standard di AREU.

RedCro