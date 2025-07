FURTI IN CASA A MONTE MARENZO: LETTERA APERTA INTERROGA LA SINDACA

LETTERA APERTA AI CITTADINI DI MONTE MARENZO

Monte Marenzo, 09 luglio 2025

Cari concittadini, negli ultimi mesi, sempre più spesso si parla a Monte Marenzo di furti in abitazione.



Diversi cittadini hanno segnalato episodi preoccupanti che stanno alimentando un crescente senso di insicurezza nella nostra comunità. Il furto in casa non è soltanto un reato contro il patrimonio: è una ferita nella sfera più privata delle persone, con pesanti ripercussioni psicologiche, sociali ed economiche. Nessuno dovrebbe sentirsi insicuro tra le mura di casa propria.



Proprio per questo motivo, in qualità di consiglieri comunali del gruppo “Viva Monte Marenzo Viva”, abbiamo ritenuto necessario presentare un’interrogazione alla Sindaca Paola Colombo.



Abbiamo chiesto di fare chiarezza su alcuni aspetti che riteniamo fondamentali per la serenità di tutti noi:



• Quanti furti siano stati denunciati o segnalati nel nostro Comune nell’ultimo anno, e se ci siano zone più colpite rispetto ad altre;

• Quali contatti il Comune abbia avviato con la Prefettura o con le Forze dell’Ordine per monitorare e contrastare il fenomeno;

• Se siano previste misure concrete come il potenziamento della videosorveglianza, controlli più serrati sul territorio o progetti di controllo di vicinato;

• Se si intendano organizzare incontri pubblici per informare i cittadini e spiegare come proteggersi dai furti;

• Quali risorse economiche siano state stanziate o siano previste in bilancio per la sicurezza urbana.



Crediamo che la sicurezza sia un diritto di tutti e non possa essere lasciata al caso o trattata come un argomento secondario. È giusto che i cittadini sappiano qual è la reale situazione e quali strumenti l’Amministrazione comunale intende mettere in campo per prevenire i reati predatori.



Ci auguriamo che la Sindaca voglia rispondere presto e in modo chiaro, perché la sicurezza riguarda tutti e non può più attendere. Con senso di responsabilità e spirito costruttivo, rimaniamo a disposizione di chiunque voglia condividere informazioni, timori o proposte su questo tema così delicato.

Un cordiale saluto a tutti,

I consiglieri comunali del Gruppo

“Viva Monte Marenzo Viva”