FURTI IN SERIE IN CENTRO VALLE: STESSA TECNICA, VIA ORO GIOIELLI E CONTANTI

INTROBIO/PRIMALUNA – Torna l’allarme furti nel Centro Valle e sull’Altopiano: negli ultimi giorni sono stati segnalati più episodi, tutti messi a segno con la stessa tecnica. I ladri, almeno cinque o sei secondo alcune testimonianze, avrebbero forato i vetri delle abitazioni con piccoli trapani per poi introdursi all’interno e razziare oggetti di valore.

Oro, denaro e gioielli i bottini più ambiti. In un’abitazione di Introbio il colpo è stato particolarmente ingente: si parla di oltre seimila euro in oro scomparsi in pochi minuti …

