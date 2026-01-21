FURTI IN VALSASSINA, IL PREFETTO: “SERVE LA COLLABORAZIONE DEI CITTADINI”

VALSASSINA – Una risposta ferma e coordinata per garantire la serenità dei cittadini di Primaluna e della Valsassina. È questo l’esito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto oggi dal Prefetto di Lecco Paolo Ponta.

L’incontro, nato dalla richiesta del sindaco di Primaluna Mauro Artusi, ha permesso di delineare una strategia d’azione che punta sulla prevenzione, sulla tecnologia e su un presidio costante del territorio. Nonostante i dati ufficiali evidenzino una situazione oggettivamente sotto controllo – con appena due furti denunciati nel Comune nell’ultimo biennio – il Prefetto ha voluto dare voce alla preoccupazione dei residenti, sottolineando che ogni segnale di insicurezza merita la massima attenzione istituzionale …

