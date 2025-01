FURTI NELLE FARMACIE, FEDERFARMA LECCO: “INNALZARE IL LIVELLO DI VIGILANZA”

Negli ultimi quindici giorni, le farmacie della provincia di Lecco hanno subìto un importante numero di furti con scasso. Sono stati commessi sei furti con scasso nelle farmacie del circondario della città di Lecco, tre dei quali nella stessa notte.

Nonostante le farmacie abbiano implementato i servizi di videosorveglianza e impianti di allarme per rafforzare le misure antieffrazione, si ritrovano nuovamente indifese di fronte a queste spaccate notturne.

Federfarma ha quindi chiesto aiuto alle Forze dell’Ordine, sollecitando un innalzamento del livello di vigilanza specialmente nei momenti e nei luoghi più critici, in particolare per le farmacie in servizio di turno.

Le farmacie sono e rimangono un punto di riferimento giornaliero per migliaia di cittadini; tuttavia, la preoccupazione particolarmente viva per la pericolosità di questi eventi (e i conseguenti danni) pone chi ne è vittima, nelle condizioni di non espletare il regolamentare servizio di pubblica utilità, con conseguente disagio per tutta la popolazione.

La Segretaria – Dott.ssa Marina Perini

La Vicepresidente – Dott.ssa Gloria Cairoli