FURTO ALLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI, CALOLZIO BENECOMUNE: “MANCATI INTERVENTI”

Basta passerelle! Servono azioni concrete. Purtroppo è di ieri la notizia dell’ennesimo furto alla Casa delle Associazioni. Dopo i furti subiti lo scorso anno dal Corpo Musicale G. Donizetti, gli accampamenti abusivi, i disagi causati dalle infiltrazioni d’acqua dovute alla nuova copertura e la mancanza di riscaldamento, la situazione è ora diventata insostenibile. Nonostante il progressivo abbandono della struttura da parte di alcune associazioni, costrette a trasferirsi in altri Comuni, l’amministrazione comunale non ha messo in campo alcuna azione efficace. L’allarme, le telecamere e il cambio delle serrature andavano installati subito dopo il primo episodio. Invece, nulla è stato fatto!

La presenza degli amministratori alle inaugurazioni e agli eventi, accompagnata da ringraziamenti e complimenti, contrasta con la totale assenza di interventi concreti. Anzi, emerge perfino l’ipotesi di chiudere l’immobile perché considerato “troppo costoso”, nonostante si assista allo sperpero di risorse pubbliche in altre opere caratterizzate da continui “cambi di direzione”. Ed è per questo che oggi chiediamo al sindaco Ghezzi di assumersi le proprie responsabilità e di mettere immediatamente in campo quanto necessario per garantire la sicurezza delle realtà associative, vero patrimonio della Comunità, attraverso l’installazione immediata di un sistema d’allarme e videosorveglianza.

Inoltre, si richiede che il sindaco e la giunta rimborsino con il proprio stipendio, già aumentato due volte dall’inizio del mandato, quanto sottratto alle Associazioni nell’ultimo anno, come gesto di solidarietà e assunzione di responsabilità, considerato che non è stato messo in campo nulla di fronte ad episodi che potevano far presagire che ne sarebbero seguiti altri, mettendo a rischio anche gli associati ogni qualvolta si sono visti costretti ad accedere ai locali durante le ore notturne.

Massima solidarietà alle associazioni colpite. Vigileremo affinché l’amministrazione faccia ciò che è giusto e non ciò che è più comodo. Chiediamo fin da subito un incontro con il sindaco alla presenza delle associazioni.

Sonia Mazzoleni

Calolziocorte BeneComune