FURTO DURANTE IL NAMELESS, GIOVANE CONDANNATO A 10 MESI DI RECLUSIONE

LECCO – Si è concluso oggi, davanti al giudice Bianca Maria Bianchi, il processo nei confronti di un 22enne, ritenuto complice del furto di una collana a una giovane che nel 2022 stava partecipando ad Annone al Nameless Music Festival. Due erano i giovani accusati del furto, l’autore ha chiuso in conti patteggiando, invece il complice 22enne è andato a processo – cercando di difendersi e dichiarandosi innocente

Al termine delle requisitoria il PM Caterina Scarselli ha chiesto un anno e dieci mesi di reclusione, oltre al pagamento di 400 euro di multa; il difensore del 22enne, l’avvocato Elena Lucarelli, ne ha invece invocato l’assoluzione, legata anche a dei dubbi sull’identificazione da parte degli inquirenti.

Il giudice ha condannato il giovane a 10 mesi e venti giorni di reclusione, pena non sospesa, e a una multa di 700 euro. Il difensore attende le motivazioni per valutare l’eventuale ricorso in Appello.

RedGiu