FUSIONE DEI COMUNI. AZIONE CI STA E RIAPRE ALLA “GRANDE LECCO”

A livello nazionale si parla spesso della spinosa tematica del rischio alto di spopolamento dei Comuni; da parte nostra, come Azione Provincia Lecco, non possiamo dimenticare che circa 14 comuni del territorio lecchese (pari al 18% del totale dei comuni lombardi), ne sono purtroppo coinvolti.

Per questo motivo riteniamo che uno degli strumenti che si debba valorizzare, è quello delle fusioni, proprio per mettere in relazione e potenziare i servizi presenti. Siamo contenti di notare infatti che l’attenzione sull’annosa questione della fusione tra comuni della nostra provincia è di nuovo alta. Non possiamo esimerci dal supportare gli amministratori che si stanno adoperando per spiegare alla cittadinanza l’importanza e i benefici di una fusione tra piccoli comuni.