FUSIONE TRA SALA GALBIATE E GALBIATESE 1974. IN PANCHINA MANUEL SACCO

GALBIATE – Dal 1º luglio due storiche realtà calcistiche del nostro territorio si fonderanno: il Sala Galbiate 1974 e il Galbiate 1974 segneranno un passo importante verso la creazione di una società sportiva più forte e coesa, dedicata alla valorizzazione dei giovani talenti locali. “L’obiettivo principale di questa fusione – spiega il presidente del Sala Galbiate, Alessandro Negri – è quello di offrire ai ragazzi del nostro territorio un ambiente sano e stimolante, in cui possano crescere non solo come calciatori, ma anche come individui. Vogliamo promuovere i valori fondamentali dello sport, come il rispetto, la disciplina e il lavoro di squadra, affinché ogni giovane atleta possa sviluppare le proprie potenzialità in un contesto positivo e inclusivo.

La nuova società, che prenderà il nome di ASD Sala Galbiate 1974, si impegnerà a garantire la crescita della Scuola Calcio e del Settore Giovanile che dovrà essere il fondamento principale della prima squadra nell’ottica di un obiettivo di crescita del senso di appartenenza a questa società”.

Ad allenare la Prima Squadra della nuova società che parteciperà al campionato di Prima Categoria sarà Manuel Sacco, reduce dall’avventura nel settore giovanile della Calcio Lecco dopo aver guidato dai pulcini agli Under 12 blucelesti.

RedSpo