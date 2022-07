LECCO – Nuovo colpo in entrata per il Lecco Calcio a 5. Nella nuova stagione vestirà bluceleste anche Enrico Ferri, laterale classe ’95, proveniente dal Milano con cui ha giocato le ultime tre stagioni.

Originario di Martina Franca, dopo aver iniziato con il calcio a 11, la sua avventura nel futsal inizia a 18 anni con i colori dell’LC Five Martina, la squadra della sua città, passando poi nel Pescara e nel Cisternino, dove ha modo di conoscere mister Pablo Parrilla. L’Olympique Ostuni rappresenta, dal 2017 all’estate 2019, la sua ultima tappa al sud, prima di approdare al Milano con cui, nonostante la pandemia, vive tre stagioni in A2.

Ora a Lecco. “È nato tutto grazie a mister Parrilla – racconta Enrico -. Ho avuto modo di affrontare il Lecco da avversario nell’ultima stagione e mi ha dato fin da subito l’impressione di essere una società molto organizzata, cosa confermata dalle chiacchiere con Parrilla”. A soli 27 anni Ferri sarà uno dei giocatori più esperti della nuova rosa bluceleste: “Cercherò sicuramente di aiutare la squadra anche da questo punto di vista, dato che conosco sia la categoria che il gioco che vuole l’allenatore. So già che mi troverò bene con lui e darò il massimo per non deludere le aspettative e la fiducia nei miei confronti”.

Due parole per presentarsi ai nuovi tifosi? “Credo di essere un giocatore abbastanza completo, nel senso che mi piace correre tanto, ho grinta, ma nello stesso tempo ho una buona tecnica e credo di essere abbastanza preparato anche tatticamente. Se dovessi indicare i miei punti di forza direi soprattutto il tiro e il passaggio”.