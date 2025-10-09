G.B. GRASSI LECCO: 3 STUDENTI NELL’ ORCHESTRA NAZIONALE LICEI MUSICALI

LECCO – Importante riconoscimento per il Liceo Musicale G.B. Grassi di Lecco : tre studenti sono stati selezionati per entrare a far parte dell’ Orchestra Nazionale dei Licei Musicali , un’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. I nomi degli studenti premiati sono Ester Fumagalli (corno), Daniele Ripamonti (percussioni) e Cecilia Moschetti (arpa).

Contenuto principale

Il traguardo è frutto di una rigorosa selezione nazionale condotta da un comitato ministeriale, che ha individuato i migliori studenti dei licei musicali d’Italia. L’Orchestra avrà un organico completo di 91 musicisti, mentre il debutto – il 30 ottobre 2025 a Roma in occasione del Giubileo del Mondo Educativo – vedrà la partecipazione di una formazione ridotta con 56 elementi.

Dettagli su evento e partecipazione

Gli studenti parteciperanno a un campus residenziale a Roma dal 25 al 30 ottobre, senza costi per le famiglie. Riconoscimento che sottolinea l’impegno, il talento e la qualità della formazione musicale offerta dal Liceo Grassi, guidato dalla dirigente scolastica Carmela Merone.

Ringraziamenti

Vengono ringraziati i dirigenti scolastici e istituzionali che hanno reso possibile questa opportunità, così come i docenti, le famiglie e tutti i sostenitori. L’augurio finale per i giovani musicisti è che vivano un’esperienza indimenticabile e un futuro ricco di successi.

RedCult