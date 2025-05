G. BOSISIO: “SILEA E L’APPARENTE GESTO DI NON RISPONDERE AI CITTADINI”

Quello che stona nelle relazioni di qualsiasi tipo è purtroppo la non coerenza, almeno apparente, tra il dire e il fare.

A maggior ragione se riguarda i rapporti tra cittadini e enti a vario titolo pubblici.

Dopo reiterate richieste di pubbliche spiegazioni e aver atteso pazientemente perlomeno un barlume di risposte, mai altrettanto pubblicamente pervenute, non mi rimane che evidenziare una volta in più questo inspiegabile mutismo da parte di Silea.

Il tutto (sempre aperto comunque ad essere smentito dal possibile sopraggiungere di esaurienti risposte da parte della società “pubblica” che si occupa nella nostra Provincia del ciclo dei rifiuti) ulteriormente aggravato anche dalla stridente contraddizione, perlomeno apparente, con l’ultima sua campagna promozionale “La bellezza è nel gesto”.

Una campagna promozionale, e così pure l’altro slogan adottato sul banner pubblicitario ”La vera bellezza è l’impegno di tutti”, che rischia pure di suonare beffarda, visto il “non gesto” e il “mancato impegno” di neppur rispondere a costruttive e sacrosante richieste da parte di cittadini, ancor prima che utenti, in ordine ad alcuni aspetti della gestione pubblica dei rifiuti ed al suo possibile conseguente miglioramento.

Riporto quindi a doverosa integrazione e sempre in attesa di esaurienti risposte, il relativo link di mie precedenti richieste di semplici informazioni sull’entità del recupero effettivo di “materia” (avanzata in primis da un altro cittadino-utente) prodotto dalla raccolta differenziata. Come pure sui sinora solo prospettati benefici nei confronti dei cittadini e/o dei Comuni virtuosi relativi anche all’apprezzabile introduzione del cosiddetto “sacco rosso” e, nel contempo, informazioni su ciò che dovrebbe essere lo stato d’avanzamento degli impegni sottoscritti in passato dall’Assemblea dei Comuni in ordine allo spegnimento , visto i suoi perduranti effetti ambientali, del forno inceneritore dei rifiuti di Valmadrera entro il 2032.

Sempre in tema del diritto all’informazione in capo ai cittadini mi si permetta di sottolineare le perentorie affermazioni proferite dell’assessore Antonio Rusconi nel corso del Consiglio Comunale di Valmadrera del 25/11/24 .

Cito letteralmente al 1:12:50 “Silea è in grado di offrire ogni ora a ogni cittadino i dati che escono e ogni cittadino, non solo noi che siamo degli ascoltatori privilegiati in positivo, ma ogni cittadino ha il diritto di vedere, di farsi una sua idea, di chiedere consiglio e penso che questo è possibile fare perché allora una maggioranza si è battuta perché rimanesse pubblico… io penso che Silea non è che sia un bene o un male, però è un’attività produttiva che risponde ad un servizio e che è in grado di offrire dati trasparenti ad ogni cittadino di Valmadrera, di Galbiate, di Malgrate… perché se ci sono problemi non riguardano solo Valmadrera…”.

Lascio al lettore ogni considerazione del caso e all’assessore Rusconi, veterano delle questioni connesse non solo al forno inceneritore, e a Silea stessa di dar seguito alle loro variamente virtuose affermazioni fornendo coerenti ed esaurienti risposte alla, non solo mia, semplice richiesta di informazioni, grazie.

Come lascio anche ad ogni amministratore dei Comuni della Provincia, soci esclusivi di Silea, il doveroso prodigarsi in tal senso, grazie.

Germano Bosisio