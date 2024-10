GABRIELE BOLIS E AMICI FESTEGGIANO CON I NONNI ALL’AVAC DI CALOLZIO

CALOLZIOCORTE – Il centro Avac – Associazione Volontari Anziani Calolzio alla Gallavesa, in occasione della Festa dei Nonni, ha ospitato il gruppo musicale di Gabriele Bolis.

“Gabriele Bolis e i suoi amici – ha raccontato l’assessore Tina Balossi, che ha passato il pomeriggio insieme agli ospiti – hanno intrattenuto con maestria gli ospiti, con il loro repertorio di canzoni d’altri tempi: Mamma la montanara, Paloma, le canzoni degli alpini, le mazurche, i valzer e anche canzoni su richiesta degli ospiti”.

“È stato davvero un bellissimo pomeriggio – ha detto Balossi -, passato come se fossimo in famiglia. Ci tengo a ringraziare il presidente dell’Avac Emilio Carenini e i volontari dell’associazione. Un grazie particolare va a Gabriele Bolis e ai suoi amici, persone stupende che vanno a trovare gli anziani nelle strutture ed RSA e lo fanno in maniera disinteressata, con amore e con tanta passione, riuscendo a coinvolgere le persone con la loro gioia”.