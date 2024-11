GAGLIARDI (F.I.): “INUTILI PERSONALISMI AL BANDO PER RICONQUISTARE LECCO”

LECCO – Sulla situazione politica in vista delle elezioni di Lecco 2026, in particolare nell’agitato centro destra, interviene il segretario provinciale di Forza Italia, Roberto Gagliardi. “Preso atto delle continue anticipazioni ma anche delle polemiche e dei distinguo che quasi quotidianamente si rincorrono sugli organi di stampa locale e vedono spesso contrapposti i nostri alleati, Forza Italia si fa garante nel chiedere l’organizzazione di un tavolo politico attorno al quale le varie forze che compongono il centrodestra lecchese si riuniscano e si confrontino per cercare di trovare una soluzione univoca alle varie situazioni che agitano il confronto politico e partitico locale partendo dagli enti sovraccomunali territoriali per arrivare alla provincia e al comune di Lecco”.

Con quale obiettivo, Gagliardi?

“Affinché ci sia il rispetto dei reciproci ruoli ma anche coesione nei confronti delle legittime aspettative dei nostri elettori che certamente guardano a questa situazione con qualche imbarazzo e fondato timore perché è del tutto evidente anche a loro che gli esasperati personalismi stanno destabilizzando un quadro che ha invece bisogno di basarsi sulla chiarezza e coerenza di rapporti anche personali e dunque essere improntato da comportamenti chiari e leali soprattutto in considerazione degli impegni elettorali che ci attendono nel Comune capoluogo di provincia”.

Si parlava di “personalismi”…

“Noi, come Forza Italia, memori dell’insegnamento che il nostro presidente Silvio Berlusconi ci ha trasmesso quando trent’anni fa ha fondato il centrodestra in Italia, crediamo che anche a Lecco, in questo momento, si debbano mettere da parte inutili e controproducenti personalismi facendo la necessaria chiarezza fra le persone che reggono le sorti delle segreterie politiche a livello provinciale e facendo prevalere i valori fondativi di quel centrodestra che sul nostro territorio ha già saputo centrare significativi obiettivi politici e amministrativi ma che deve sapersi riconfermare anche nei prossimi rilevanti appuntamenti elettorali che lo attendono a medio termine”.

E dunque, che fare?

“Forza Italia, convinta della necessità di dover ristabilire un corretto e costruttivo confronto ribadisce, nel rispetto del nostro comune elettorato, la necessità improcrastinabile di istituire un tavolo politico con le segreterie del centrodestra lecchese anche al fine di metterci nelle migliori condizioni per centrare l’obiettivo di riavere la città di Lecco governata dalle stesse forze politiche che recentemente hanno saputo riconquistare i vertici della provincia e di molti altri comuni del nostro territorio”.

RedPol