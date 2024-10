GAL LECCHESE, APERTA LA SELEZIONE DEL NUOVO DIRETTORE

LECCO – Pubblicato il bando per la selezione del nuovo direttore del GAL Parchi e Valli del Lecchese, ente che insiste su 75 Comuni in maggioranza lecchesi ed opera in partenariato con le Comunità Montane, gli enti di categoria e del Terzo settore, associazioni e aziende. Il documento esplicita la ricerca di una figura che vada ad assumere, per i prossimi 12 mesi, “la direzione tecnica ed il coordinamento della società “GAL parchi e valli del Lecchese” nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027”.

Il direttore “avrà il compito primario di garantire il funzionamento del GAL, di attuare i contenuti e le previsioni della strategia e di attivare le relazioni di raccordo con le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati. Il direttore incaricato opererà nell’interesse della società e sarà responsabile della gestione e della realizzazione della Strategia di Sviluppo Locale in conformità alle direttive degli organi decisionali della società e del presidente del Cda. Avrà inoltre il compito di predisporre, coordinare eventuali progetti affidati alla società nell’ambito della SSL 2023-2027 ed altre iniziative progettuali connesse con i compiti statutari. Il direttore avrà inoltre la responsabilità inerente alla gestione degli aspetti operativi e finanziari, e sarà anche responsabile delle risorse umane interne al “GAL parchi e valli del Lecchese””.

Coloro che intendono partecipare alla selezione devono presentare apposita richiesta all’indirizzo pec gallecchese@pec.it entro le 12 dell’11 novembre. Maggiori informazioni nel bando integrale, consultabile a questo link.