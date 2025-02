GALBIATE, AL CINETEATRO FERRARI LA RASSEGNA “VIVERE LA MONTAGNA” 2025

GALBIATE – Presso il cineteatro C. Ferrari sarà possibile assistere alla seconda parte della rassegna cinematografica “Vivere la Montagna”, due eventi cinematografici che porteranno gli spettatori in un viaggio emozionante tra le vette dell’Himalaya e le storie di alpinismo che hanno segnato la storia.

Il viaggio inizia mercoledì 12 febbraio alle 21 con The Quest: Everest, nella misteriosa città di Kathmanduper per volare poi verso il villaggio di Lukla, il punto di partenza per le spedizioni verso il Monte Everest. Il docu-film seguirà il trekking di 9 giorni verso il Campo Base dell’Everest (5.334 metri) e porterà alla scoperta della vita ai piedi della montagna più iconica del mondo. La pellicola permetterà di vivere l’emozione di scalare e sopravvivere per 43 giorni a quote vertiginose, fino a raggiungere la vetta di 8.849 metri, il punto più alto del pianeta. Il film è in lingua originale (inglese) con sottotitoli in italiano.

Si proseguirà mercoledì 26 febbraio sempre alle 21 con un’incredibile prima visione intitolata L’Ultima Spedizione, docufilm che racconta la storia di Wanda Rutkiewicz, la migliore alpinista del mondo, un’icona di forza e determinazione. La regista Eliza Kubarska segue le orme dell’ultima spedizione di Wanda, scomparsa sull’Himalaya 30 anni fa, per indagare su cosa sia realmente accaduto. Un viaggio che attraversa le vette più alte fino al Kanchenjunga, per rendere omaggio a una donna che ha aperto la strada per le generazioni future di scalatrici. Anche questo film è in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Il costo dell’ingresso agli spettacoli è di 7 euro per tutti, 6 euro per Soci CAI – previa esibizione tessera in corso di validità, i titolari dell’abbonamento del cineforum 2024/25, AVIS Galbiate, Associazione Pensionati Galbiate, Gruppo Alpini M. Barro e Gruppo Cinema Galbiate.

Sarà valida anche la tessera Cine-Pass che offre 6 ingressi interi al costo di 30€.

Possibilità di acquistare in prevendita i biglietti anche on-line su www.cferrari.it oltre che alla cassa prima degli spettacoli.