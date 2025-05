GALBIATE – Per il terzo appuntamento di calcio giovanile oggi, sabato 24 maggio a Sala al Barro di Galbiate al Centro Sportivo Del Mare si disputerà la terza giornata del Sala Footbal Cup 2025 – Memorial Vittorio Piazza.

In campo alla mattina dalle 11 i Primi Calci 2017 con il torneo che vedrà impegnate le squadre di bambini di Figino, Talamonese e Valmadrea e si concluderà alle 13 circa. Sarà aperto per l’occasione il sevizio bar–ristoro per atleti, genitori e dirigenti presenti.