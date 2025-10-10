GALBIATE COMMEMORA PADRE CORTI A 100 ANNI DALLA NASCITA

GALBIATE – Ieri, giovedì 9 ottobre, ha preso il via a Galbiate la rassegna di iniziative ‘Il fango, il vento e Padre Corti. Padre Gianni Corti: da Galbiate alla Patagonia a 100 anni dalla nascita‘, promossa dal gruppo Amici di Padre Corti e dalla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino.

La funzione religiosa celebrata da don Arnaldo Zuccotti, nella Chiesa Parrocchiale di Galbiate, ha commemorato la nascita di Padre Corti e il suo straordinario cammino di fede, sempre sostenuto dall’amore della sua famiglia, che con coraggio lo ha lasciato partire per la lontana Patagonia con la promessa di compiere ‘cose grandi’.

Alla celebrazione hanno partecipato numerosi Amici di Padre Corti, tanti cittadini galbiatesi, i familiari — la sorella Carla, le nipoti Maria, Roberto e Simona — e diverse autorità: Paolo Ponta, prefetto di Lecco, Piergiovanni Montanelli, sindaco di Galbiate, Antonio Rusconi, presidente della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, Davide Facondini, presidente del Parco Monte Barro e il consigliere regionale Gian Mario Fragomeli, .

La Comunità Montana ha accolto fin dall’inizio con entusiasmo la richiesta di supporto degli Amici di Padre Corti.

Perché, come sottolinea Antonio Rusconi “È importante ricordare persone che, con la loro vita e il loro esempio, come Padre Gianni, hanno lasciato segni indelebili nel territorio e nella comunità e rappresentano per noi un patrimonio immateriale da conservare e promuovere, soprattutto fra i giovani”.