GALBIATE IN MASCHERA. IN TANTI PRESENTI ALLA COLORATISSIMA SFILATA

GALBIATE – Galbiate ha vissuto un Carnevale ricco di entusiasmo, partecipazione e creatività, trasformando per un intero pomeriggio le sue vie e i suoi spazi in un grande palcoscenico di festa. Fin dal ritrovo in piazza Golfari si respirava un clima di attesa e allegria: bambini emozionati, famiglie sorridenti, gruppi mascherati pronti a sfilare e volontari impegnati negli ultimi preparativi. Quando il corteo è partito, alle 14:30, il paese si è riempito di musica, coriandoli e colori, con le majorette del corpo musicale di Galbiate a guidare il ritmo della sfilata e i carri allegorici, realizzati con cura dalle associazioni locali, a fare da scenografia itinerante.

Le vie del centro si sono animate di personaggi delle fiabe, supereroi, animali fantastici e costumi originali, frutto della fantasia di bambini e genitori che ogni anno rendono questa festa un momento unico. Lungo il percorso non sono mancati applausi, fotografie e momenti di pura spontaneità, con i più piccoli che correvano tra le stelle filanti e i più grandi che si lasciavano contagiare dall’atmosfera leggera e gioiosa. All’arrivo presso l’oratorio, la festa è proseguita senza sosta: giochi, animazione, musica e spazi dedicati ai bambini hanno creato un ambiente accogliente e vivace, dove tutti hanno potuto divertirsi e ritrovarsi.

La merenda condivisa e i momenti di socialità hanno rafforzato il senso di comunità, trasformando il Carnevale in un’occasione non solo di divertimento, ma anche di incontro e partecipazione. Fondamentale, come sempre, il lavoro delle associazioni del territorio, in particolare AVIS e Pro Loco, che con impegno e dedizione hanno coordinato l’organizzazione dell’evento, affiancate da numerosi volontari che hanno garantito sicurezza, accoglienza e un clima sereno per tutta la durata della festa.

G. P.

Foto Comune di Galbiate