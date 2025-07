GALBIATE, INCENDIO IN UN’AZIENDA: DOMATO DOPO 2 ORE

GALBIATE – I Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti questa mattina alle 9:30 in via Bergamo a Galbiate per un incendio scoppiato all’interno di un’azienda.

Le fiamme hanno coinvolto un macchinario, ma grazie all’intervento tempestivo di tre mezzi da Lecco e uno dal distaccamento di Valmadrera, l’incendio è stato domato.

Dopo lo spegnimento e la ventilazione dei locali, le squadre hanno effettuato gli accertamenti necessari per escludere ulteriori pericoli, quindi sono rientrate. L’intervento è durato circa due ore.

RedCro