GALBIATE OMAGGIA ANDREA CAMILLERI A 100 ANNI DALLA NASCITA

GALBIATE – In occasione dei 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri, la biblioteca “Giuseppe Panzeri” e l’Assessorato alla cultura del Comune di Galbiate presentano: “Un Giudice in Sicilia“, un racconto proprio di Andrea Camilleri.
Si tratta di una lettura a più voci a cura di “Leggere per gioco“. L’accompagnamento musicale è di Pietro Cortenova, la regia di Michela Giusto.
Appuntamento a domenica 30 novembre alle 17 all’Auditorium “Cesare Golfari” di piazza Golfari a Galbiate. L’ingresso è libero.