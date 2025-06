GALBIATE: OPEN DAY PER I 30 ANNI DI PROTEZIONE CIVILE

LECCO – Nell’ambito delle attività promosse per il 30° anniversario della Provincia di Lecco, sabato 21 giugno dalle 10 alle 18 si terrà l’open day del Centro di protezione civile di Sala al Barro a Galbiate.

Il Centro di protezione civile rappresenta un luogo dedicato alle attività formative, esercitative e di gestione dell’emergenza del servizio di protezione civile della Provincia di Lecco e la casa dei volontari a livello provinciale. È una struttura organizzata e vissuta da tre soggetti cooperanti membri del sistema provinciale di protezione civile: Provincia di Lecco con il Comitato di coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, Croce Rossa Italiana e Associazione nazionale alpini con il suo nucleo di protezione civile.

L’open day del Centro vuole dare l’opportunità alla cittadinanza e a tutti i volontari di accedere alla struttura, in un momento di condivisione caratterizzato dalla presenza contestuale di tutte le forze operative interessate, con la particolarità di avere il giusto tempo da dedicare a tutti coloro che vogliano scoprire e meglio comprendere come funziona il sistema provinciale di protezione civile, attraverso la presenza di isole tematiche, mezzi e attrezzature utilizzate sia in tempo di pace per esercitazioni e addestramento, sia in emergenza per portare aiuto e soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi.

“Nei 30 anni della Provincia di Lecco – commentano la presidente Alessandra Hofmann e il consigliere provinciale delegato alla Protezione civile Antonio Leonardo Pasquini – il servizio di protezione civile ha visto crescere le proprie competenze e le attività assegnategli per legge da Stato e Regione Lombardia. La professionalità dimostrata nel corso del tempo e l’esperienza acquisita dai tecnici provinciali e dai volontari consentono di attuare una pronta risposta alle richieste del territorio, sia in emergenza, con le attività operative, che in tempo di pace, con le attività di prevenzione del rischio, soprattutto idrogeologico e idraulico, e la divulgazione della cultura di protezione civile. Il Centro di protezione civile di Sala al Barro rappresenta, insieme agli uffici provinciali, il primo punto di operatività del nostro servizio, che conta sulla squadra dei tecnici provinciali e su circa 2000 volontari distribuiti nelle oltre 50 organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile. L’invito a visitare il Centro si estende non solo alla cittadinanza e alle istituzioni, ma anche a tutti i volontari di protezione civile, perché possano sentirlo proprio e viverlo per un giorno con uno spirito più sociale e rilassato e meno operativo”.