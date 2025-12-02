GALBIATE: PATTEGGIA 3 ANNI E 6 MESI L’UOMO FERMATO CON 4 KG DI DROGA

GALBIATE – Un uomo di 61 anni, Epifanio Di Stefano, residente a Galbiate, è stato arrestato lo scorso 3 gennaio dalla Polizia di Frontiera di Ponte Chiasso durante un controllo a Maslianico.

L’uomo viaggiava a bordo di uno scooter Yamaha Xmax quando gli agenti lo hanno fermato in via XXV Aprile. Nel sottosella del veicolo sono stati trovati circa 4,6 chili di cocaina, suddivisi in quattro panetti.

Di Stefano, che era già noto alle forze dell’ordine, trasportava anche 600 euro in contanti, poi sequestrati ma successivamente restituiti su decisione del giudice.

Di fronte al Gip di Como, l’operaio ha scelto inizialmente di non rispondere alle domande, per poi accettare un patteggiamento che gli ha inflitto una pena di 3 anni e 6 mesi. Contestualmente, è stata revocata la detenzione in carcere e sostituita con gli arresti domiciliari.