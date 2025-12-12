GALBIATE PREMIA I GIOVANI MERITEVOLI: CONSEGNATE LE BORSE DI STUDIO 2025

GALBIATE — La comunità di Galbiate ha celebrato un momento importante per i suoi studenti con la cerimonia di consegna delle borse di studio per l’anno 2025, un appuntamento che ha visto protagonisti i giovani meritevoli del territorio e le loro famiglie. La sala comunale si è riempita di applausi e sorrisi mentre gli studenti venivano chiamati uno a uno per ricevere il riconoscimento per i risultati ottenuti durante l’anno scolastico appena concluso. All’evento hanno partecipato rappresentanti dell’amministrazione comunale, insegnanti e dirigenti scolastici, che hanno voluto sottolineare il valore dell’impegno, della costanza e della passione nello studio.

I premiati sono stati studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, distintisi per le loro eccellenti prestazioni scolastiche. La consegna delle borse di studio è stata accompagnata da parole di incoraggiamento agli studenti affinché proseguano nel loro percorso con determinazione e fiducia nelle proprie capacità.

Nel corso della serata, l’attenzione non si è limitata ai soli risultati, ma è stato ribadito il profondo significato di un evento che vuole valorizzare il merito come investimento sul futuro dei giovani e della comunità. Diverse autorità presenti hanno ricordato che l’istruzione rappresenta uno strumento fondamentale per affrontare le sfide di un mondo in continuo cambiamento e per costruire percorsi di crescita personale e professionale.

Familiari e amici hanno accompagnato i ragazzi in un momento di festa, testimonianza di come l’impegno scolastico e la dedizione possano ricevere riconoscimenti concreti e motivanti. Alla fine della cerimonia, gli studenti premiati hanno posato per le foto di rito, tra applausi e congratulazioni, lasciando un messaggio positivo di speranza e di fiducia nelle nuove generazioni.