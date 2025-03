GALBIATE SAN GENESIO RUN: 400 ATLETI SI SFIDANO NELL’EDIZIONE 2025

GALBIATE – Dopo il successo dello scorso anno, torna una gara classica del territorio per il mondo del trail running. Si tratta della “Galbiate San Genesio Run”, organizzata dall’associazione Sky Lario Runners. E anche questo anno non mancheranno importanti novità.

Infatti, il percorso non vedrà più la partenza e l’arrivo presso Largo Indipendenza, ma in via Bergamo, presso “Lo Spot”. Circa 400 atleti si sfideranno su due gare: 23 chilometri 940D+ per “La classica” e 13 chilometri 550D+ per “La sparata”. Orario di partenza alle 9.

La giornata non terminerà come le classiche gare di podismo; finite le premiazioni, inizieranno attività aperte a tutti: atleti e non, inclusi anche i più piccoli. Dalle 14 alle 17 ci saranno prove di skate, giocoleria, letture animate e workshop artistici, dalle 17 seguirà la live music con i “Porks’Hub”.

Le iscrizioni online per poter partecipare alla gara saranno disponibili sul sito Kronoman fino alle 20 di giovedì; tuttavia, sarà ancora possibile iscriversi il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 7:30 alle 8, presso Lo Spot.